Près de Lyon : la fusion entre Oullins et Pierre-Bénite votée dans la confusion

Ce mercredi soir, les villes d’Oullins et Pierre-Bénite ont voté leur projet de fusion, ou plus officiellement de "création d'une commune nouvelle par regroupement".

Un vote sous tension au sein de la mairie d’Oullins après l’évacuation d’opposants au projet qui avaient réussi à pénétrer dans la salle du conseil municipal. La police a été obligée d’intervenir pour faire sortir les manifestants avant un vote à main levée, lors d'une séance à huis-clos. Le député MoDem Cyrille Isaac-Sibille a également retardé l'échéance, puisqu'il refusait de quitter la salle oullinoise.

Conseil municipal d’Oullins . Le public est venu nombreux s’opposer à la fusion avec Pierre-Bénite. Il refuse de laisser la séance se dérouler dans le calme. La Maire fait voter le huis clos par les élus de la majorité et demande à la police d’évacuer la salle pic.twitter.com/YvCMg1heO5 — JeanCharles Kohlhaas (@JCKohlhaas) November 8, 2023

"Je le confirme, c’est un vrai projet de territoire et un vrai projet pour les habitants qui a été votée ce soir à l’unanimité. Pour autant, je regrette très sincèrement que ce vote ait eu lieu à huit clos après deux suspensions de séances. Je regrette que l’opposition ait fromenté ces troubles qui ne font pas honneur à notre démocratie. Je regrette que les habitants qui étaient présents et qui souhaitaient assister aux débats dans le calme aient dû quitter la salle du conseil municipal à cause de faiseurs de troubles", a réagi la maire Clotilde Pouzergue, se trompant dans les termes employés dans son communiqué puisque les élus d'opposition ont voté contre la délibération.

Le choix des élus fut plus calme du côté de Pierre-Bénite.

Le projet doit maintenant être validé par la préfecture du Rhône. Aucune date n’a encore été avancée mais l'objectif affiché est celui du 1er janvier 2024. On ne sait pas non plus encore comme s’appellera la nouvelle commune issue de la fusion entre Oullins et Pierre-Bénite.