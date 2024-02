Fusion Oullins-Pierre-Bénite : des conseils municipaux électriques à prévoir ce mercredi

Dans les deux villes se dérouleront des conseils municipaux qui permettront de présenter aux élus le projet de fusion, ou plus officiellement de "création d'une commune nouvelle par regroupement".

Comme l'avait laissé entendre le maire LR de Pierre-Bénite Jérôme Moroge dans LyonMag, la concertation et les ateliers organisés depuis l'annonce chaotique de ce projet de fusion ont permis de rassurer les deux municipalités. Et donc de les convaincre de respecter leur calendrier, avec un vote ce mercredi, et, en cas de validation par les élus, fusionner avec l'appui de la préfecture du Rhône les deux communes au 1er janvier 2024.

Mais ce projet est loin de faire l'unanimité. Un appel à manifester devant les mairies, notamment celle d'Oullins à 18h, a été lancé. L'opposition dénonce ce qu'elle considère être un passage en force qui risque bien de coûter l'écharpe d'élus à plusieurs d'entre eux.

Pour rappel, deux consultations non officielles ont été réalisées à Pierre-Bénite, puis à Oullins, pour 2883 votants au total, et pour une grande majorité d'avis négatifs quant à la fusion imaginée par Jérôme Moroge et Clotilde Pouzergue.

La nouvelle commune, dont on ignore encore le nom, aura sa mairie centrale à Oullins, et Jérôme Moroge en serait le premier magistrat. Des économies liées aux dépenses de fonctionnement mutualisé sont à espérer. Quant aux bénéfices réels pour la population, ils sont encore difficiles à cerner.