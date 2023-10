Enquête sur les "polluants éternels" dans le Sud Lyonnais : deux juges saisis

L'Agence France Presse a déclaré ce vendredi 27 octobre, suite à une confirmation du Parquet de Lyon, qu'une information judiciaire pour "mise en danger d'autrui" avait été ouverte suite à l'enquête sur la pollution aux perfluorés à Pierre-Bénite, commune du Sud Lyonnais.

L'instruction aurait débuté durant l'été, suite à la constitution de partie civile de la commune.

LyonMag revient sur le déroulé de cette affaire, qui dure depuis maintenant plus d'un an.

Un dossier qui ne cesse de s'allonger

Vous avez déjà sûrement entendu parler, à la télévision ou à la radio, des perfluorés. Répondant également à d'autres appellations, du doux "polluant éternel" au plus barbare " substances per- et polyfluoroalkylées", ces molécules industrielles (fabriquées par l'Homme), se sont infiltrées dans tous les aspects de notre quotidien : de votre poêle à crêpes anti-adhésive préférée, à votre bel imperméable jaune, en passant par l'emballage de votre fast-food, il seront là.

Il y a déjà un an, un épisode d'Envoyé spécial révélait leur présence dans la commune de Pierre-Bénite, dans le sud Lyonnais. Une révélation inquiétante, qui accusait notamment le site industriel d'Arkema, situé dans la vallée de la chimie et spécialisé dans la fabrication de produits dérivés de la chimie du fluor. Les échantillons, prélevés dans l'eau du robinet des habitants, un terrain de foot, et d'autres lieux de vie, avaient montré un taux anormalement élevé de ces fameux "polluants éternels", dont l'impact sur l'environnement -et notre corps - est quasi-éternel. La liste de leurs effets sur la santé s'allongent d'année en année, allant du cancer des testicules au retard de puberté, ou à la perturbation hormonale.

Après cette révélation perturbante, le Maire de la Ville, Jérôme Moroge, avait rapidement déposé plainte contre X pour "mise en danger de la vie d'autrui". Des échantillons ont depuis été réalisés dans la commune, révélant ainsi en début d'année que les œufs produits à Pierre-Bénite n'étaient pas recommandés pour la consommation , mais également que les sols du potager d'Arkema, lourdement pollué, produisait des légumes contaminés,et que le sang des habitants portait également des traces de ces substances.

En mai 2023, une dizaine d’associations et près de 40 habitants de Pierre-Bénite ont déposé un référé pénal environnemental pour restreindre les rejets de polluants des entreprises Arkema et Daïkin, sous la bannière de l'association Notre affaire à tous.

Depuis, l'enquête est en cours : deux juges ont été saisis, et l'on attend les retombées de l'instruction.

A.V.