Pollution aux perfluorés : le député Cyrille Isaac-Sibille rend un rapport alarmiste

Mais force est de constater que le député MoDem du Rhône est passé d'un discours attentiste à alarmiste.

Alors qu'il avait fait voter un amendement reportant la réglementation des perfluorés à 2026, et que plusieurs élus le soupçonnaient d'avoir cédé aux sirènes du lobbyisme, le parlementaire a dévoilé cette semaine son rapport débuté l'été dernier.

Et Cyrille Isaac-Sibille fait une demande forte au gouvernement. Celle de "faire cesser urgemment les rejets industriels contenant des PFAS sans attendre de restriction européenne".

Outre l'arrêt de la machine infernale, le député de la circonscription la plus touchée par la pollution imputée à Arkema et Daikin à Pierre-Bénite estime qu'il faut réaliser un "état des lieux exhaustif de toutes les pollutions aux PFAS".

Polluants éternels : "Dans quelle mesure la France soutient-elle l'initiative de 5 pays européens de restriction de l'ensemble de la famille des PFAS, en fonction des usages ?" demande @CIsaacSibille, auteur d'un rapport sur le sujet. #DirectAN #QAG #PFAS pic.twitter.com/ZmQyWf551X — LCP (@LCP) February 7, 2024

Un troisième volet est évoqué par Cyrille Isaac-Sibille, et pas des moindres : la dépollution. Puisqu'il est confirmé que les sols et l'eau accumulent ces perfluorés toxiques pour l'homme, le député de la majorité présidentielle réclame la création d'un fonds PFAS qui serait garni par les industriels sur le principe du "pollueur payeur". Et l'amende pourrait être salée puisque comme le rappelle le centriste, "le coût total du traitement des eaux potables et usées pour (les) éliminer a été estimé à 238 milliards d'euros par an dans l'Union européenne".

Reste à connaître les suites qui seront données à ce rapport par le gouvernement de Gabriel Attal.