Près de Lyon, plusieurs centaines de militants écologistes s'introduisent dans le site industriel d'Arkema

Aux alentours de 15h cet après-midi, entre 300 et 400 militants des associations écologistes Extinction Rébellion et Youth for Climate ont forcé les accès du site industriel Arkema basé à Pierre-Bénite, afin de mener une action choc dont le but est de dénoncer la pollution aux PFAS dont est responsable l'usine.

Le géant de la chimie est actuellement sous le coup d'une action en justice menée par dix ONG et plusieurs dizaines de particuliers riverains : en cause, le rejet de substances polluantes depuis plusieurs décennies aux environs du site, polluant la zone sud-lyonnaise.



L'action coup de poing de l'association environnementaliste, qui se revendique en faveur de la "désobéissance civile non-violente pour opérer un changement radical afin de minimiser le risque d'effondrement écologique", a conduit à la dégradation des locaux, dont des tags et portes arrachées : les forces de l'ordre sont intervenues, des interpellations sont en cours.

L'industriel a fait l'objet de plusieurs révélations plus ou moins récentes, démontrant que la pollution était telle que la consommation d’œufs ou de poisson élevés dans la zone n'était pas conseillée, principalement à cause d'une présence élevée de PFAS, les "polluants éternels".