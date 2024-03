Pascal Blanchard : "Dépolluer l'eau de Lyon va coûter plusieurs millions d'euros. Qui va payer ?"

Cette semaine, la Métropole de Lyon a annoncé assigner Daikin et Arkema en justice. Le 9 avril, le tribunal judiciaire se penchera sur le cas des deux industriels de Pierre-Bénite, à l'origine de la vaste pollution aux PFAS au sud-ouest de Lyon.

Les écologistes ont choisi l'angle de l'eau polluée aux perfluorés : "On ne peut pas se contenter de coller aux normes autorisées. Il faut veiller à ce que l'eau qui arrive dans les robinets des Grands Lyonnais soit la plus potable possible et de qualité", indique Pascal Blanchard, vice-président en charge de la Santé. "C'est justement avant que l'eau ne soit plus potable que l'on se doit d'agir", poursuit-il.

"Ca va coûter plusieurs millions d'euros. Donc, qui va payer ?", indique Pascal Blanchard, souhaitant faire appliquer le principe de pollueur-payeur.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Plainte contre Arkema et Daikin

05:30 Charte ville sans perturbateur endocrinien

06:45 Lieu de répit dédié à Alzheimer

08:33 Difficultés de recrutement