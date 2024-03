Pollution aux PFAS : la Métropole de Lyon assigne les industriels en justice

La collectivité dirigée par les écologistes a annoncé ce mardi avoir assigné les deux industriels basés à Pierre-Bénite devant le tribunal judiciaire de Lyon. Ce référé expertise doit permettre de "faire toute la lumière sur la responsabilité éventuelle des deux industriels dans la pollution aux PFAS".

S'il ne fait guère de doute qu'Arkema et Daikin ont joué un rôle dans la pollution aux perfluorés relevés dans le Sud-Ouest lyonnais, notamment sur la commune désormais fusionnée d'Oullins-Pierre-Bénite, la Métropole de Lyon pourrait le faire graver dans le marbre par la justice. Et ainsi "faire appliquer le principe pollueur-payeur", "stopper les rejets polluants" et "garantir la dépollution nécessaire à la protection des habitants".

"Depuis 2022, nous tirons la sonnette d’alarme sur ce dossier qui impacte notre territoire et ses habitants. Le plan d’action porté par la Régie Eau Publique du Grand Lyon et le Syndicat mixte d’eau potable Rhône-Sud a été présenté à l’État fin 2023 et s’inscrit donc dans la continuité du travail déjà engagé pour restaurer la conformité de l’eau polluée par les PFAS. Néanmoins, il n’est pas envisageable que les industriels à l’origine de ces rejets polluants ne participent pas à la réparation des dégâts environnementaux et sanitaires qu’ils provoquent : l’impunité n’est pas une option, la gravité de cette pollution et ses conséquences exige que les responsabilités soient déterminées", réagit Anne Grosperrin, vice-présidente de la Métropole de Lyon chargée du Cycle de l'Eau dans un communiqué.

L'audience au tribunal judiciaire est fixée au 9 avril prochain.