Pollution aux perfluorés : il est recommandé de ne plus consommer les oeufs de 12 nouvelles communes dont Lyon

Photo d'illustration - DR

Plus la préfecture du Rhône gratte, plus le constat s'aggrave et inquiète.













Mercredi dernier, les résultats d'analyses effectués sur des oeufs appartenant à des particuliers d'Oullins, Pierre-Bénite, Irigny et Saint-Genis-Laval ont été présentés aux élus. Et sur 30 prélèvements, 26 révélaient la présence trop importante de substances perfluorées. Avec un 100% de prélèvements non conformes au règlement européen sur les communes de Pierre-Bénite et d'Oullins... Depuis les révélations sur cette pollution aux PFAS au sud de l'agglomération lyonnaise, les services de l'Etat recommandaient aux habitants de ces quatre communes de ne plus consommer les oeufs poules appartenant à des particuliers. A la lumière de ces investigations, ces recommandations sont élargies aux communes suivantes : Lyon 7e, Lyon 8e, Solaize, Sainte-Foy-lès-Lyon, Feyzin, Vourles, La Mulatière, Chaponost, Francheville, Saint-Fons, Brignais, Charly et Vernaison. Des oeufs de poules vivant sur ces 12 nouveaux territoires feront l'objet à leur tour d'analyses pour mesurer l'ampleur de la propagation de la pollution aux perfluorés. Les maires doivent être réunis cette semaine en préfecture pour prendre connaissance des modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle phase. Concernant les sites contaminés d'Oullins, Pierre-Bénite, Irigny et Saint-Genis-Laval, un questionnaire a été adressé aux propriétaires des poules pour "analyser le mode d'élevage et d'alimentation" des animaux pondeurs. Par ailleurs, des analyses ont été réalisées sur les sols et végétaux dans un rayon d'un kilomètre autour des sites pierre-bénitains d'Arkema et Daikin, soupçonnés d'être à l'origine de ces pollutions. Des prélèvements complémentaires doivent être effectués mais les premiers résultats n'ont pas incité la préfecture à émettre des recommandations particulières. X