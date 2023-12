Anis Tlili : "Développer à Lyon une alternative aux PFAS"

Depuis peu, le grand public fait connaissance avec les PFAS, que l'on découvre un peu partout dans notre quotidien malgré leur dangerosité.

A Lyon, Anis Tlili porte le projet Give me Five à l'université Lyon 1 et vient de recevoir un financement européen de 2 millions d'euros pour le concrétiser.

Le chercheur veut ainsi "développer une alternative à une catégorie des PFAS" car "20% des produits pharmaceutiques et agro-chimiques contiennent au moins un produit à motif fluoré".

Et puisqu'on combat généralement le mal par le mal, Anis Tlili travaille sur l'hexafluorure de soufre, le gaz à effet de serre le plus puissant connu à ce jour, avec un potentiel 25 000 fois supérieur au CO2.

"On a démontré que l'activation de ce gaz est accessible dans des conditions relativement douces. L'objectif est de travailler ces cinq prochaines années pour avoir quelque chose de plus universel", indique-t-il.

