" Mohamed Boudjellaba : "Ces mineurs n'ont aucune conscience de la gravité de leurs actes à Givors" ".

Une série de violences urbaines a secoué Givors la semaine dernière, avec en point d'orgue l'incendie de deux véhicules de police municipale samedi soir. Pour le maire Mohamed Boudjellaba, il y a "un sentiment d'impunité chez nos mineurs. Lors des émeutes de l'été dernier, il y a eu 0 sanction. Ca veut dire qu'on peut venir casser, et qu'il ne se passera rien derrière".

"Le gardien et sa famille auraient pu mourir dans l'incendie. Heureusement que les faits se sont produits vers 22h, il était réveillé. Mais dans la nuit, il n'aurait eu aucun moyen d'y échapper si le bâtiment brûlait", poursuit l'édile.

Pour Mohamed Boudjellaba, qui discute avec eux, "les mineurs n'ont aucune conscience du danger et de la gravité de leurs actes. C'est pour ça que je suis à la fois très en colère vis-à-vis de ces mômes, mais aussi impuissants parce que je me demande ce que l'on doit faire de plus".

Le maire réclame régulièrement des moyens supplémentaires au ministère de l'Intérieur : "On a besoin d'enquêteurs à Givors".

00:00 Violences urbaines à Givors

06:26 En décalage avec les Verts ?

08:40 Financements de la Région

10:37 Elus découragés ?