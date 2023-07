Près de Lyon : il ne faut pas manger les légumes du potager d'Arkema Pierre-Bénite

Suite à de nouvelles analyses, Arkema a découvert que les sols de son jardin potager du Brotillon situé sur la commune de Pierre-Bénite présentaient "un fort taux de contamination".

Selon Le Progrès, l'industriel a alors récemment prévenu par courrier les usagers du jardin partagé, les enjoignant à ne plus consommer les légumes récoltés.

Toujours selon nos confrères, les analyses datent d'octobre dernier. Mais à l'époque, Arkema avait gardé le silence.

Il a fallu attendre le 14 juin et un arrêté préfectoral imposant à l'industriel de faire analyser à nouveau et avant le mois d'août les sols entourant son site et notamment ceux du potager ainsi que d'une aire pour enfants pour que la consigne soit passée.

A noter enfin que la préfecture du Rhône doit également réaliser une contre-expertise, jugeant les résultats d'octobre comme étant "très préliminaires". Allant jusqu'à remettre en cause la validité scientifique de ces derniers.

En attendant de savoir si les légumes sont vraiment gorgés de PFAS ou non, le potager risque de rester désert tout l'été.

La pollution aux perfluorés toucherait plusieurs communes autour de Pierre-Bénite. Des relevés effectués sur les oeufs de poulaillers de particuliers de 12 villes ont permis de déterminer qu'ils étaient contaminés, leur consommation est déconseillée. Le député MoDem de la circonscription, Cyrille Isaac-Sibille, a lui été missionné pour six mois par Elisabeth Borne pour rendre un travail complet sur le sujet.