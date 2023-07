Lyon et ses environs : des traces concrètes de perfluorés dans les oeufs de nombreuses communes

La préfecture annonce que sur les 40 échantillons prélevés sur les oeufs de poulaillers domestiques, 34 ne respectent pas la norme européenne applicable aux produits mis sur le marché et présentent des teneurs en PFAS égales en moyenne à deux fois la norme pour la somme des 4 perfluorés recherchés.

Douze communes ont été analysées (Lyon 7e, Lyon 8e, Brignais, Chaponost, Charly, Feyzin, Francheville, La Mulatière, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon, Solaize, Vernaison et Vourles). "Les échantillons d'oeufs comportant les taux les plus élevés sont situés à proximité de la plateforme industrielle de Pierre-Bénite", précise la préfecture, qui tempère toutefois en rajoutant que "plus les échantillons prélevés sont éloignés des sites industriels, plus le facteur géographique paraît moins déterminant".

A noter que les oeufs prélevés par la DDPP dans les élevages professionnels étaient "tous conformes".

La préfecture du Rhône, à la lumière de ces résultats et des échanges avec les maires concernés, a décidé de mettre en route une troisième campagne d'analyses d'oeufs. Mais aussi d'intégrer le 2e arrondissement de Lyon aux territoires où il est recommandé de ne plus consommer les oeufs provenant de poules appartenant à des particuliers.

Pour mesurer l'ampleur de la crise sanitaire que représentent les polluants éternels dans l'agglomération lyonnaise, le député MoDem Cyrille Isaac-Sibille vient d'être missionné par Matignon pour conduire un travail durant six mois sur la question.