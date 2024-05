Décès d'Alain Galliano, élu de la Métropole de Lyon et ancien maire de Craponne

Alain Galliano est décédé ce vendredi comme le révèle le président de son groupe à la Métropole de Lyon, David Kimelfeld.

Ancien maire de Craponne (1989-2020), il avait également été le vice-président de la Métropole chargé des Relations internationales et de l'Attractivité sur impulsion de Gérard Collomb, avant de siéger comme simple conseiller d'opposition en 2020 après la victoire des écologistes.

Passé par l'emlyon et un MBA à New York, il avait eu une carrière professionnelle à l'étranger puis était devenu directeur général de la Maison de la France (aujourd'hui Atout France ndlr). Une expérience qui lui avait servi pour ensuite travailler avec ONLYLYON et l'Aderly.

"Alain était et restera pour nous cet homme pertinent et humaniste qui savait rassembler et servir le bien commun. (…) Président, pour le Rhône et la Métropole, de la Société des membres de la Légion d’Honneur, il savait combien il était important de transmettre mais aussi de toujours regarder vers l’avenir. Nous pensons à ses proches, à ses enfants et à son épouse Marie-Paule", réagissent les élus du groupe Progressistes de la Métropole dans un communiqué.