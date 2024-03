Intrusion sur le site d'Arkema : les activistes écologistes jugés en juin à Lyon

🚨 ACTION EN COURS 🚨



Plus de 400 militant·es d'@xr_lyon et de YFC Lyon sont actuellement sur le site d'Arkema à Pierre-Bénite (sud de Lyon) pour y effectuer un contrôle citoyen et perturber le bon fonctionnement du site qui met en danger l'environnement et la santé humaine 🧵 pic.twitter.com/v0NNRaMkne