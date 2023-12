Pollution aux perfluorés au sud de Lyon : l'usine Arkema bloquée par des activistes écologistes

Ces membres de Greenpeace Lyon, Extinction Rébellion, les Soulèvements de la Terre, Action-non-violente Rhône et Attac Rhône souhaitaient ainsi "dénoncer la responsabilité de l'entreprise dans la pollution de la vallée". L'action ciblait ainsi la pollution aux perfluorés qui touche le sud de Lyon. Une banderole "PFAS, toutes et tous contaminés" a été déployée, les activistes estimant qu'"Arkema doit payer".

"La responsabilité d’Arkema dans la pollution de la vallée du Rhône est sans appel, a déclaré Caroline, porte-parole des associations engagées dans l'action. L’entreprise a rejeté dans le Rhône ces polluants éternels, contaminant le fleuve et possiblement les communes environnantes. Elle se figure qu’elle pourra tourner la page en limitant ses rejets pour l’avenir. Nous sommes ici pour rappeler qu’elle doit indemniser les victimes et réparer l’ensemble des dégâts causés au vivant et aux milieux naturels".

Les manifestants ont également demandé à ce que les députés du Rhône portent une loi sur les PFAS à l'Assemblée nationale. L'action a d'ailleurs été saluée par le parlementaire LFI Gabriel Amard.

Bravo ! Nous avons toutes et tous un devoir de résistance. Les polluants éternels doivent être interdits sans attendre. C’est un scandale sanitaire sans pareil ! #PFAS #Rhone #Arkema https://t.co/nOmxKewmwE — Gabriel Amard (@gabrielamard) December 4, 2023

Le blocage a duré près de deux heures, les manifestants sont partis d'eux-mêmes, sans que les forces de l'ordre n'aient besoin d'intervenir.