Polluants éternels : le référé environnemental d’associations contre Arkema rejeté

La justice a rejeté ce lundi le référé environnemental déposé par des associations et des particuliers contre Arkema. Ces derniers accusaient le groupe chimique d’atteintes à l’environnement et à la santé.

Dans le cadre de ce "référé pénal environnemental", les associations demandaient notamment une étude des risques sanitaires liés aux PFAS, plus connus sous le nom de "polluants éternels", utilisés par Arkema dans son usine de Pierre-Bénite.

Selon l’ordonnance rendue jeudi dernier, le juge des référés a fait savoir "qu’aucun non-respect des prescriptions désormais imposées à l’exploitant n’avait été constaté".

"On est très déçus de cette décision qui ne prend pas en compte l’ampleur de la pollution ni sa persistance", a déclaré à l’AFP Jeanne Fleury, la porte-parole de l’association Notre Affaire A Tous.

Les plaignants devraient faire appel de cette décision.