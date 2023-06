Près de Lyon : rassemblement pour dénoncer "le crime écologique" d’Arkema

Ce rassemblement avait pour but de « poursuivre la lutte contre le rejet des perfluorés et dénoncer leurs effets néfastes sur la santé et sur l’environnement » d’après l’association dans un communiqué de presse. Chaque année, le site de Pierre Bénite rejette 3,5 tonnes de perfluorés dans la nature qui "se retrouvent dans l’eau potable et les aliments que les habitants consomment au quotidien".

Au-delà des membres de l’association, deux élus et une conseillère régionale ont pris part au rassemblement pour dénoncer l’impact environnemental d’Arkema : "La scène de crime écologique est bien réelle."

Un référé pénal environnemental a été déposé le lundi 5 juin dans le but de "changer les modes de production et de mettre en œuvre les mesures nécessaires de dépollution afin de minimiser les risques sanitaires et environnementaux". Par ailleurs, Alternatiba demande également une grande clarté sur ces rejets de perfluorés : "Les citoyens qui ont été touchés par la pollution doivent être informés et dédommagés des préjudices qu’ils ont subis."