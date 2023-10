Jérôme Moroge : "Une vraie tendance positive pour la fusion Oullins-Pierre-Bénite"

Depuis l'annonce-surprise du projet de fusion entre Oullins et Pierre-Bénite, Jérôme Moroge s'est fait discret dans les médias. "Ma place était sur le terrain pour expliquer les choses aux habitants", se défend celui qui deviendrait le maire de la future commune.

Une concertation discutable et discutée s'est terminée fin juillet, les résultats seront prochainement communiqués, mais il paraît désormais clair que la fusion se fera au 1er janvier 2024.

"S'il y avait des milliers d'habitants qui réagiraient négativement à cette concertation, nous n'irions pas", précise Jérôme Moroge. "Il y a eu beaucoup de surprise et de l'incompréhension. Mais on a bien senti durant les mois qui ont suivi une vraie tendance positive et une évolution", poursuit-il.

Si on lit entre les lignes, on comprend que le rejet n'a pas été suffisant et que la fusion fera l'objet d'un vote en conseil municipal en novembre.

Un vote, il y en a un avant : ce samedi se tiendra la consultation organisée par l'opposition à Oullins. "J'aurai préféré qu'ils participent à la concertation. Tout se regarde mais la préfecture nous a dit que leur consultation n'avait pas de base légale. (...) On ne peut pas le prendre en considération", attaque Jérôme Moroge.

Quant aux bénéfices pour les habitants d'une telle fusion : "on aura davantage de ressources et de services, avec une proximité renforcée", promet l'élu LR.

00:00 Mise en retrait après l'annonce de la fusion

00:40 Calendrier de la fusion

01:48 Référendum de l'opposition

04:38 Tendances de la concertation

06:17 Lourdeurs de l'administration

09:10 Pourquoi ne pas l'avoir exposé aux municipales 2020 ?

11:06 Fusionner, un gain ou une perte de temps ?

13:19 Pourquoi Oullins et pas d'autres communes ?