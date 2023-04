Fusion Oullins-Pierre-Bénite : les maires lancent une parodie de concertation

Conscients d’avoir complètement raté leur communication autour de leur volonté de fusionner Oullins et Pierre-Bénite au 1er janvier 2024, les maires Clotilde Pouzergue et Jérôme Moroge gardaient le silence malgré le calendrier qui s’accélère.

Alors qu’une seconde manifestation d’habitants en colère s’était déroulée dans les rues d’Oullins le 25 mars dernier, les deux édiles viennent de dévoiler leur nouvelle partie du plan.

Dans un courrier adressé aux Oullinois et aux Pierre-Bénitains, Clotilde Pouzergue et Jérôme Moroge annoncent qu’une réunion publique sera organisée en septembre prochain. Elle servira de restitution du travail effectué avec les habitants ces prochains mois.

Car, s’il n’y aura pas de référendum sur la fusion, une consultation en ligne a été initiée sur objectifcommun.fr. Elle est également disponible en format papier dans les deux mairies. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les élus LR ont l’air de s’être inspirés des écologistes.

Les cinq premières questions concernent les communes nouvelles en général. On se croirait dans un QCM de Sciences Po.

Viennent ensuite sept questions au sujet de la fusion entre Oullins et Pierre-Bénite, mais dont la formulation ne laisse pas ou peu de place à des réponses négatives.

Qui répondrait sincèrement "non" à "Pensez-vous utile et pertinent d’imaginer élargir le festival en plein-air des Francophonides pour en faire un événement incontournable de l’Ouest lyonnais ?" ? Ou à "Pensez-vous utile et pertinent de disposer d'un service d'émission de cartes nationales d'identité et de passeports à Pierre-Bénite ?" ?

Le risque pris par les deux maires est que les opposants au projet de fusion viennent spammer la consultation avec des avis purement négatifs.

Outre cette parodie de consultation, qui ne propose même pas de choisir le futur nom de la commune, sont annoncés des rencontres et échanges avec les habitants dans les quartiers, sur les marchés et lors des grands évènements. Ainsi que des ateliers grand public (26 avril à 19h à la Maison du Peuple de Pierre-Bénite / 2 mai à 19h à la salle des fêtes du parc Chabrières d’Oullins) et des ateliers thématiques avec les entreprises, les associations et les commerçants. L'ambiance risque d'être festive...

"Il reste tout à faire pour unir nos deux villes et nous avons besoin de vous. Nous souhaitons créer cette commune nouvelle avec vous et nous vous invitons à participer à la concertation. Déployée jusqu’au mois de juillet, elle a pour objectif de recueillir vos avis pour dessiner ensemble les contours de la commune nouvelle, définir les priorités qui vous animent afin que cette union réponde à vos attentes", est-il écrit sur le site de la consultation.

Suffisant pour calmer les ardeurs des habitants qui estiment avoir été pris de court voire trompés par cette annonce soudaine de projet de fusion ?