Pourquoi Elisabeth Borne n'est finalement pas venue à Lyon ce mercredi ?

Elisabeth Borne devait, dans le cadre de la campagne des élections européennes, se rendre dans le Beaujolais puis réaliser une déambulation dans le Vieux Lyon avec le député et ancien maire du 5e arrondissement Thomas Rudigoz, participer à la commémoration du génocide arménien avec la préfète du Rhône Fabienne Buccio et le maire de Lyon Grégory Doucet sur la place Antonin-Poncet et finalement se rendre à une réunion de militants macronistes à Villeurbanne.

Sauf que la députée du Calvados n'a mis les pieds à Lyon que pour descendre et remonter du train.

Son déplacement rhodanien n'a pas pu aller au-delà de la séquence dans le Beaujolais puis de la visite du centre de santé communautaire LGBTQIA+ du 1er arrondissement. Une urgence personnelle l'a obligée à faire une croix sur le reste du programme et à devoir quitter l'agglomération selon une source interne chez Renaissance Rhône.

Reviendra-t-elle en mai pour le grand meeting de Renaissance prévu à Lyon ?