La ministre du Travail en visite à Lyon pour parcourir les dispositifs d’emploi lancés par le gouvernement

Ce jeudi, la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, va parcourir les différents dispositifs lancés par le gouvernement à Lyon et ses alentours, en faveur du recrutement des entreprises et de la réinsertion des personnes les plus éloignées de l’emploi.

La ministre se rendra à la mi-journée à la Chambre de Commerce et de l’Industrie dans le 2e arrondissement de Lyon. Elle y signera une convention pour favoriser le recours aux immersions en entreprise au sein des TPE. “Ces périodes de mise en situation professionnelle sont essentielles pour permettre aux demandeurs d’emploi et aux jeunes de découvrir des métiers, et aux entreprises de repérer les candidats dont elles pourraient avoir besoin,” détaille le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.

Elisabeth Borne visitera ensuite OCELLIA, le centre de formation dédié aux métiers du médico-social situé dans le 9e arrondissement, pour annoncer les résultats de l’appel à la manifestation d’intérêt (AMI). Ce mouvement lancé en décembre dernier par le gouvernement a pour vocation de démocratiser les groupements d’employeurs, de réduire les contrats courts et d’améliorer la qualité des emplois.

Plus tard dans l’après-midi, la ministre se rendra à l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) de Lyon-Meyzieu. Elisabeth Borne échangera avec des jeunes volontaires qui bénéficient de cette solution de formation soutenue du plan “1 jeune 1 solution”. Elle signera également une convention d’objectifs et de performance avec l’établissement en question. Une manière de marquer l’engagement de l’Etat pour promouvoir ce modèle d’insertion.