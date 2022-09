Rencontre entre Grégory Doucet et Elisabeth Borne : un "échange constructif"

C’est la seconde fois que Grégory Doucet échange avec le chef du gouvernement depuis le début de son mandat, après sa consultation par Jean Castex à Paris en novembre 2020.

Sur son compte Twitter, le maire de Lyon qualifie cette première rencontre de "sereine". "L'occasion d'avancer sur plusieurs dossiers dans l'intérêt des Lyonnaises et Lyonnais. Je la remercie pour son écoute et cet échange constructif" écrit-il.

Mobilités, énergies, quartiers populaires et sécurité étaient au programme. L’élu écologiste a "réaffirmé la nécessité d'un partenariat basé sur la transparence et la recherche de l'efficacité" et confie que "tous les sujets ont pu être abordés sans tabou ni posture".