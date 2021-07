Travail, bonne gestion de l'argent public et immigration : les trois axes de Laurent Wauquiez pour 2022

Du trio de droite intéressé par l'élection présidentielle 2022 que Laurent Wauquiez forme avec Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes est le dernier à s'exprimer clairement sur ses ambitions.

Puisque Xavier Bertrand refuse catégoriquement de se soumettre à l'exercice d'une primaire ouverte et que Valérie Pécresse a décidé de passer outre les consignes des Républicains de se mettre d'accord avant de s'épandre dans la presse, Laurent Wauquiez se confie ce vendredi dans Le Figaro Magazine.

L'ancien maire du Puy-en-Velay a décidé de jouer la carte de la raison et prôner le "collectif", même si la situation semble assez mal embarquée pour la droite en vue d'un grand rassemblement.

Laurent Wauquiez a également détaillé ses trois grandes priorités pour 2022, qui, selon lui, permettront de battre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il s'agit de l'emploi, de la bonne gestion de l'argent public et de l'immigration.

"Il faut en finir avec les programmes qui comprennent des centaines de mesures, se concentrer sur quelques priorités simples avec quelques repères, quelques valeurs de bon sens mais appliquées de manière extrêmement déterminées. Il y a pour moi 3 priorités fondamentales :

- Le travail. C’est la valeur cardinale d’un pays. Il faut le revaloriser.

- La bonne gestion de l'argent public. Il n’y a pas d’argent magique, encore moins de "quoi qu’il en coûte".

- L’immigration. L’issue est très claire : il faut arrêter l’immigration le temps d’assimiler ceux qui sont chez nous. Si on continue à accueillir chaque année des records de réfugiés, d’immigration clandestine, sans réagir, il sera impossible d’intégrer", commente-t-il sur les réseaux sociaux.

"Tout ceci n’est pas insurmontable. Cela nécessite juste de se concentrer sur quelques sujets, de faire preuve de bon sens et de détermination. Nous avons montré dans nos régions que c’était possible de le faire, sans mettre le pays à feu et à sang", conclut Laurent Wauquiez.