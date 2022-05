Elisabeth Borne nommée Première ministre : Cyrille Isaac-Sibille salue "son engagement et ses qualités"

"J’ai eu plaisir à travailler à ses côtés durant les cinq ans qui viennent de s’achever. Que ce soit en tant que ministre chargée des Transports, de la Transition écologique, ou encore du Travail et de l’Emploi, j’ai pu apprécier son engagement et ses qualités sur les dossiers que nous avons portés ensemble, au sein de la majorité présidentielle : les mobilités, le pouvoir d’achat et le soutien à l’emploi", a commenté le député MODEM candidat à sa réélection.

Cyrille Isaac-Sibille dit "lui témoigner sa pleine confiance pour remplir la fonction de cheffe du gouvernement et porter le projet d’avenir pour la France et pour l’Europe" et a salué "le travail accompli par Jean Castex, qui aura su relever notre pays durant ces deux années de crises sociale, sanitaire et diplomatique".