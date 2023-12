Près de Lyon : surpris dans une cave, les cambrioleurs cherchaient un endroit pour dormir

Aux alentours de 15h, deux jeunes âgés d’une vingtaine d’années et sans domicile fixe, se sont introduits dans une propriété privée Rue Charton. Les deux mis en causes ont escaladé le portail et se sont réfugiés dans la cave où ils ont été surpris par les forces de l’ordre.

Ils ont déclaré avoir seulement cherché un endroit où dormir. Leur comportement reflétait plutôt celui de cambrioleurs puisque les policiers ont retrouvé sur eux des bijoux qui ne semblaient pas vraiment leur appartenir. Ces derniers ont bien précisé que les bijoux provenaient d’un vol commis par un ami.

Ils sont présentés devant le parquet de Lyon ce vendredi en vue d’un jugement en comparution immédiate.