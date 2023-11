Fusion avec Pierre-Bénite : l'ancien maire d'Oullins aurait voulu une consultation de la population

Alors que ce mercredi, les conseils municipaux des deux communes doivent entériner ce mariage prévu le 1er janvier prochain, François-Noël Buffet en a remis une couche ce mardi matin.

A l'instar de l'opposition écologiste des deux maires en place, l'ancien édile oullinois aurait préféré que la population soit vraiment interrogée : "Ma conviction personnelle est que oui, sur des projets aussi importants qui engagent les communes, je trouve qu’il faut organiser la consultation", a indiqué le sénateur LR du Rhône sur le plateau de la matinale de Public Sénat.

Une sortie saluée par Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et dont le père Roland Bernard fut maire d'Oullins également : "Ni polémique, ni militantisme, simplement la même demande que celle de l'ancien maire d'Oullins François-Noël Buffet", a-t-il réagi sur X.

Ni polémique ni militantisme, simplement la même demande que celle de l'ancien maire d'Oullins François-Noël Buffet (LR). https://t.co/TYwTWFJAjS — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) November 7, 2023

Pour rappel, une consultation non officielle a bien eu lieu sur les deux communes. Organisée par l'opposition, elle a réuni 2883 votants à Pierre-Bénite et Oullins, très largement opposés à la fusion imaginée par Clotilde Pouzergue et Jérôme Moroge.