Fusion Oullins-Pierre-Bénite : le référendum de l'opposition maintenu, la mairie attaquée

C'est ce qui a été promis par les élus d'opposition d'Oullins, qui prévoient un référendum concernant le projet de fusion entre les deux communes.

Ils accusent toutefois la maire oullinoise Clotilde Pouzergue d'avoir tenté de tuer l'initiative dans l'oeuf, en leur annonçant que la salle du Caveau réservée en mai dernier n'était finalement plus disponible le 14.

"Face à l'intention de madame la maire de bloquer la tenue du référendum, les représentants des trois groupes d'opposition ont décidé d'engager une requête en référé liberté auprès du tribunal administratif de Lyon", annoncent-ils, précisant toutefois chercher d'autres salles pour accueillir les urnes, au cas où leur recours soit retoqué.

Selon eux, "une décision aussi importante et irréversible doit faire l'objet d'une concertation des habitants par la voie de l'expression de leurs opinions dans les urnes".

Pour rappel, les maires d'Oullins et Pierre-Bénite avaient surpris tout le monde, y compris les élus de leurs propres majorités, en début d'année en annonçant leur souhait de fusionner les communes au 1er janvier 2024.

Depuis, à peu près tout le monde s'est exprimé contre, y compris l'ancien maire d'Oullins François-Noël Buffet.

Et Clotilde Pouzergue et Jérôme Moroge ne s'expriment plus du tout sur le sujet, qui semble voué à l'échec, référendum ou pas référendum.