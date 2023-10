Fusion Oullins-Pierre-Bénite : 97% de "non" au référendum de l'opposition

Ou plutôt une consultation populaire auprès des habitants d'Oullins concernant le projet de fusion entre leur commune et celle de Pierre-Bénite, décidée par les deux maires et annoncée par surprise en début d'année.

Sur 17 194 électeurs inscrits sur les listes d'Oullins, 1645 se sont déplacés à la Maison des Syndicats en centre-ville pour donner leur avis sur cette fusion, dont le maire de Pierre-Bénite Jérôme Moroge a laissé entendre cette semaine à LyonMag qu'elle était en très bonne voie pour se faire au 1er janvier 2024.

Et sans surprise, le "non" l'a emporté. Et très largement, avec 97,41% des avis exprimés, soit 1581 voix. Il y a eu 42 bulletins "oui", soit 2,59%, ainsi que 11 bulletins blancs et 12 nuls.

#ReferendumfusionOullinsPierreBenite les résultats !!

Non : 1581 soit 97,41%

Oui : 42 soit 2,59%

Blancs : 11

Nuls : 12 — JeanCharles Kohlhaas (@JCKohlhaas) October 14, 2023

Les organisateurs de cette consultation espèrent désormais pouvoir faire fléchir les élus, mais aussi la préfecture qui, selon eux, "pourrait être influencée par le résultat".

Si les services de l'Etat ne se sont jamais prononcées sur le projet de fusion, Jérôme Moroge, qui doit être le futur maire de la nouvelle commune, nous confiait que "la préfecture (lui) a dit que leur consultation n'avait pas de base légale. (...) On ne peut pas le prendre en considération".