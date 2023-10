Fusion Oullins-Pierre-Bénite : les opposants ont trouvé un lieu pour leur référendum

Alors que les maires des deux communes sont restés assez discrets après avoir vu les réactions globalement négatives face à leur projet, les élus d'opposition oullinois vont organiser un référendum.

Il se tiendra ce samedi, de 9h à 18h. Initialement, il devait avoir lieu dans une salle dont la location a finalement été annulée par Clotilde Pouzergue. A quelques jours du scrutin, les opposants déclarent avoir trouvé une solution de repli, finalement plus pratique que l'idée initiale. C'est donc à la maison des syndicats, 80 Grande rue, en plein coeur d'Oullins, que les habitants pourront venir donner leur avis sur la fusion.

Mais ce référendum sera-t-il vraiment organisé dans des conditions neutres et démocratiques ? Les élus d'opposition reconnaissent tenir les cinq bureaux de vote, mais seront soutenus par des "bénévoles républicains en provenance de tous bords politiques et sensibles à l'expression des habitants". La presse est "invitée (...) pour constater la régularité de l'organisation".

Une urne scellée et des isoloirs seront présents dans les bureaux de vote, où les Oullinois seront répartis selon leur nom de famille. Attention, les Pierre-Bénitains ne pourront pas voter.

Le dépouillement aura lieu le soir-même, avec annonce des résultats.

Quid enfin, et c'est important, de la question qui sera posée. Elle est simple : "Etes-vous favorable à la fusion d'Oullins et de Pierre-Bénite ?". A laquelle il sera possible de dire "oui" ou "non".

"Nous appelons tous les oullinois à faire valoir leur opinion et à venir l’exprimer ce samedi dans les urnes. Il est encore temps d’empêcher à cette délibération d’arriver au Conseil municipal en nous mobilisant fortement lors du référendum de ce samedi", conclut l'opposition.