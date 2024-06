Voie Lyonnaise 6 : un rassemblement contre les changements de circulation à Oullins

Et la grande saga des Voies Lyonnaises continue : cette fois-ci, c’est la 6e voie qui est concernée, du fait de la perturbation de la circulation que son implantation future entraîne dans la commune d’Oullins-Pierre-Bénite.

Ainsi, ce mercredi 19 juin à 18h, les Oullinois sont appelés à se rassembler devant l’Hôtel de Ville pour militer pour le rétablissement des sens de circulation, notamment dans le quartier de la Bussière et plus tard sur la Grande rue d’Oullins, qui deviendra à sens unique partiel pour les automobilistes. Un report de la circulation sur la rue Francisque Jomard et le boulevard Emile-Zola est à craindre.

Ces modifications auraient "un impact fort sur la tranquillité des habitants", car "la circulation se déporte automatiquement sur les quartiers connexes". En jeu, des inquiétudes concernant notamment les secteurs de La Camille, du Perron, de la Malletière et éventuellement de Montmein : "l’apaisement annoncé par la Métropole n’est pas au rendez-vous et les élus métropolitains font la sourde oreille", dénonce ainsi le communiqué des six collectifs de quartiers mobilisés, rejoints par la mairie qui s'oppose aux projets des écologistes.

La manifestation verra se rassembler des commerçants, forains du marché de la Bussière, professionnels et riverains, tous réunis pour demander "le rétablissement des sens de circulation à la Bussière et le maintien de la Grande rue en double sens."