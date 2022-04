Lyon : la mairie prolonge de 6 mois le bail des trottinettes électriques Dott et Tier

Les deux opérateurs de trottinettes électriques en free-floating resteront encore un peu les seuls autorisés dans la capitale des Gaules.

Le 13 avril dernier, c’est dans le secret le plus total que cette décision a été prise. Révélée par le Progrès, elle s’explique par les deux années compliquées connues par Dott et Tier.

Sélectionnées en 2020 pour mettre fin à la surenchère des marques (Lime, Bird, Circ, VOI…) et au chaos sur les trottoirs, les entreprises ont fait face aux confinements et à l’absence de places de stationnement progressivement résorbée par les services municipaux depuis l'été dernier.

Plutôt que de terminer le contrat en septembre prochain et de lancer un nouveau casting, la Ville de Lyon a donc préféré prolonger l’aventure avec Dott et Tier, qui déploient aujourd’hui des centaines de trottinettes. L’objectif selon nos confrères est de poursuivre avec eux la création de places de stationnement pour éviter d'encombrer les trottoirs. La Presqu’île en compte 800, mais certains arrondissements comme les 4e, 8e et 9e sont à la traîne. Dans ces derniers, il est d'ailleurs encore autorisé d'abandonner sa trottinette n'importe où.

Le périmètre encadrant le stationnement des appareils a intégré le Vieux-Lyon depuis le 14 mars dernier. Le reste du 5e arrondissement doit suivre dès le mois de juin.