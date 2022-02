Accusé de ne pas "respecter les règles", le maire de Lyon gronde Pierre Oliver sur sa conduite en trottinette

Interpellé en début de séance par Pierre Oliver sur l'oubli d'inscrire le plan de protection de l'atmosphère à l'ordre du jour du conseil municipal pour un vote dans les délais réglementaires, Grégory Doucet a préféré ressortir les vieux dossiers, faute, sans doute, d'arguments valables.

"Vous me rappelez, fort opportunément la nécessité de respecter les règles et l'exemplarité que chaque élu se doit d'avoir. Vous me permettrez en clin d'œil de vous renvoyer la balle. J'ai déjà très sobrement évoqué un malheureux petit épisode dont j'ai été témoin. Rappelez-vous de ce jour, où nous nous rendions, vous et moi, à notre rendez-vous avec le ministre Darmanin, au commissariat du 8e arrondissement. Vous étiez en trottinette, cher Pierre Oliver, j’étais en vélo, accompagné de mon adjoint à la Tranquillité et à la Sécurité publiques", a commencé le maire de Lyon, sur un ton très paternaliste envers le maire LR du 2e arrondissement.

"Il se trouve que vous étiez devant nous et que le feu est passé au rouge. Vous ne l’avez pas respecté, ni le suivant, qui était rouge également. Je vous ai gentiment rappelé, à l’oreille et avant que le ministre arrive, qu’un élu de la République devait respecter le code de la Route. C’est la base, fusse-t-il en trottinette", a poursuivi Grégory Doucet, comme on gronde un enfant.

En détachant chaque mot, pour que le message passe bien, l'écologiste embraye, grand seigneur : "Vous me permettez de rappeler cet épisode anecdotique puisque je n'ai déclenché aucune procédure, aucune contravention contre vous. J'ai fait, comme on fait souvent et en particulier dans le 8e arrondissement, des rappels aux obligations citoyennes pour de petits délits en espérant que la leçon est apprise et que vous saurez être exemplaire sur le sujet".

Le conseil municipal étant en visio-conférence, Pierre Oliver devra patienter deux heures avant de pouvoir répondre. Et "comme c'est celui qui dit qui est", autant continuer la récréation en rapportant les bêtises des autres. "Je suis très surpris que cette leçon de morale, vous ne la fassiez pas à votre voisin de gauche", s'est étonné l'élu d'opposition, en faisant référence à Valentin Lugenstrass, adjoint à la mobilité. "Lui et moi, étions rue Auguste-Comte, l’autre jour, et il a grillé deux stop d’affilée".

Et Pierre Oliver de conclure : "Je ne sais pas si vous avez vraiment envie qu'on joue à vérifier, dans votre majorité, qui s'amuse ou pas à respecter les feux rouges car vous risqueriez d'être vraiment déçu. Et c'est toujours un petit peu le problème quand on veut donner de grandes leçons mais que derrière on a des gens qui ne respectent pas".