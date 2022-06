Lyon : première traversée sous-marine du Rhône ce samedi

C’est à 9h30 ce samedi qu’a lieu le grand plongeon pour Odysseus 3.1, organisme de recherche et de préservation des milieux aquatiques.

Quatre plongeurs traverseront le Rhône du pont Churchill, au niveau du Parc de la Tête d’Or, jusqu’à la rive droite du Musée des Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Cette opération qui durera, en théorie, 1h15 correspond à la première traversée sous-marine du Rhône. Afin de garantir la sécurité des plongeurs dans ce milieu hostile de part les courants et le manque de visibilité, un bateau suivra l’équipage qui sera doté de bi-bouteilles gonflées à haute pression et de scooters électriques visant à augmenter leur vitesse et limiter leur consommation d’air.

Analyser les eaux lyonnaises

De plus, une autre équipe de plongeurs sera présente. Mais cette fois-ci elle sera composée de scientifiques. Dans le cadre du festival Entre Rhône et Saône, l’objectif de cette traversée est d’analyser l’eau et les sédiments du Rhône afin d’étudier la pollution du fleuve à Lyon.

A noter que ce n’est pas la première opération de l’organisation Odysseus 3.1. En effet, chaque mois, ils nettoient les milieux aquatiques lyonnais et tout particulièrement le Rhône et la Saône. La dernière en date remonte à mercredi. Des trottinettes, des Vélo’v et des ordinateurs ont été récupérés à cette occasion.