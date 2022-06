Parade, guinguettes et spectacles sur l’eau : le festival Entre Rhône et Saône va "redonner vie aux fleuves"

Du 1er ou 3 juillet prochains, le festival Entre Rhône et Saône envahira les eaux lyonnaises. La capitale des Gaules sera mise à l’honneur afin de "célébrer, protéger et (re)découvrir" les fleuves lyonnais, explique Grégory Doucet, le maire de Lyon.

A long terme, ce festival aura pour objectif de devenir "un rendez-vous annuel", selon Marie Effray qui travaille à la Direction des Evènements et de l’Animation de la Ville de Lyon.

Des nombreux temps forts

Les festivités se tiendront principalement sur l’Ile Barbe, les berges de la Guillotière et la darse de Confluence. "Mais pas seulement, [le festival] va s’étendre sur tout le territoire", ajoute-t-elle.

En revenant aux sources de l’histoire lyonnaise, le festival Entre Rhône et Saône proposera 220 rendez-vous dont 80 ont été créés par les acteurs lyonnais. Le totem des festivités sera la Mâchecroute de Jack Rival, un artiste lyonnais. Cette créature mythologique prendra vie sous le pont de la Guillotière le samedi.

D’autres temps forts familiaux sont à prévoir tels que la parade aux neuf couleurs mettant à l’honneur les enfants de chaque arrondissement, deux guinguettes sur l’Ile Barbe et les berges de la Guillotière ou encore Dérives, un spectacle sur l’eau de la compagnie Ilotopie.

Au programme : sport, biodiversité et enfants

"Au-delà de ces moments forts, on va retrouver un panel d’animations sportives, culturelles, en lien avec la biodiversité et pour tout public, pour petits et grands", précise Marie Effray.

Le festival vise à être "à hauteur d’enfants", a rappelé de son côté Audrey Henocque, l’adjointe au maire déléguée aux Finances, à la Commande publique et aux Grands évènements. De multiples activités ludiques comme des lectures de contes ou des spectacles sont mises en place spécifiquement pour les plus jeunes.

Pour petits et grands, la biodiversité sera également mise à l’honneur grâce, entre autres, à des conférences et des promenades de dépollution. Yann Arthus-Bertrand, le parrain de cette première édition, animera d’ailleurs les projections de ses documentaires Legacy et Human.

Enfin, l’évènement se veut sportif et fédérateur afin de "redonner vie aux fleuves" avec des démonstrations et des initiations sportives. Joutes, karting à voile et aviron seront également au programme.

Un budget de 750 000 euros dont 370 000 euros ont été financés par des mécènes a été alloué pour la mise en place de cette première édition.

M.N.