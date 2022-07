Festival Entre Rhône et Saône : Pierre Oliver (LR) critique la première édition de l'évènement à Lyon

Grégory Doucet se félicitait de son organisation et d'avoir su attirer entre 40 000 et 50 000 personnes lors des 200 animations et ateliers proposés sur trois jours.

Sur les réseaux sociaux, les réactions étaient plus mitigées. Et Pierre Oliver n'a pas dit le contraire ce jeudi matin dans son propos d'ouverture au conseil municipal. Le maire LR du 2e arrondissement a été "quelque peu déçu" par Entre Rhône et Saône. "Si l'idée de départ était intéressante, le rendu l'était moins à en croire le désintérêt des Lyonnais", a poursuivi le patron de la droite lyonnaise qui évoquait de "nombreux motifs de déception".

"30 000 personnes sur les berges, c'est la fréquentation normale d'un samedi après-midi", taclait Pierre Oliver, qui embrayait ensuite sur les messages écolos relayés par la Machecroute et qu'il jugeait peu adaptés aux enfants.

"'Je laisse les gens de Lyon. Si vous ne prenez pas soin du lit des fleuves comme vous prenez soin de vos propres lits, il vous en cuira'". Il me semble que vous auriez pu faire mieux comme message pour sensibiliser nos jeunes aux enjeux du climat", regrettait Pierre Oliver.

"Je ne dirais pas que nous avons gâché 750 000 euros mais pour les prochaines éditions, s'il devait y en avoir une, il me semble qu'une nouvelle programmation plus proche de son esprit d'origine, le Pardon des Mariniers, aurait un tout autre impact", concluait le maire du 2e.