Festival Entre Rhône et Saône : la Ville de Lyon encourage à réserver ses activités

La première édition du festival Entre Rhône et Saône mettant à l’honneur les deux fleuves lyonnais approche. C’est pourquoi la Ville de Lyon encourage dans un communiqué tous les futurs participants, Lyonnais ou touristes, à "préparer leur week-end du 1er au 3 juillet et à s’inscrire aux activités qui les intéressent." Pour réserver, c’est ici.

Pour rappel, 220 rendez-vous festifs, sportifs, culturels et artistiques seront proposés sur trois jours et deux soirées. Au programme : réveil de la Mâchecroute, parade aux 9 couleurs, initiations au kayak, conférences, etc. Les activités auront essentiellement lieu sur les berges de la Guillotière, sur la Darse de la Confluence et sur l’Ile-Barbe. Certaines sont libres d’accès mais ce n’est pas le cas de toutes.