Lyon : coup d’envoi du festival "Entre Rhône et Saône"

Ce sont plus de 40 000 visiteurs qui avaient participé au festival "Entre Rhône et Saône" l’année dernière.

Dans une volonté d’ajouter cet évènement au calendrier annuel lyonnais, la deuxième édition organisée par la Ville de Lyon, se tiendra ce week-end à compter de ce vendredi.

"Entre Rhône et Saône" tourne cette année autour des thèmes "Célébrer, Protéger et Découvrir".

Le festival dédié aux fleuves et cours d’eau qui entourent Lyon, prévoit plus de 340 animations. L’objectif est de renouer les liens avec les eaux lyonnaises, les observer pour les célébrer et informer le plus grand nombre aux dangers qu’ils peuvent présenter.

Pour ce faire, de nombreux acteurs de la Ville sont mobilisés : associations, artistes, institutions culturelles, entreprises et habitants.

Au programme, de nombreuses guinguettes, balades, concerts, pratiques sportives, rencontres, ateliers et bien d’autres encore vous attendent autour de thématiques fluviales. La fameuse Mâchecroute, le dragon du pont de la Guillotière, sera bien évidemment mise à l’honneur. Le pont de la Guillotière sera également fermé à la circulation pour un grand banquet.

Des aménagements pour les personnes handicapées seront également mis en place pour participer au festival.

Ce dernier prendra place autour de trois grands lieux : les Berges de la Guillotière, la Confluence et l’Ile Barbe.

A noter qu’il faut bien vérifier, certains évènements sont sur inscription, d’autres en entrée libre.