Festival Entre Rhône et Saône : la mairie de Lyon annonce 40 à 50 000 visiteurs pour la 1ère édition

Ce lundi matin, la Ville de Lyon a communiqué le bilan de la première édition du festival Entre Rhône et Saône. La municipalité estime qu'entre 40 000 et 50 000 personnes ont profité de l'évènement qui s'est déroulé de vendredi à dimanche et qui a "su embarquer un large public, avec une programmation en très grande majorité gratuite".

Parmi les 200 animations proposées, c'est évidemment le réveil de la Machecroute sur les Berges du Rhône qui a attiré le plus de monde. La mairie a compté 30 000 personnes venues l'observer, mais aussi profiter des guinguettes et des spectacles comme la parade aux 9 couleurs.

Sur la Saône, 5000 personnes ont été recensées aux guinguettes et évènements de l'Ile Barbe. Tandis que des milliers de curieux profitaient du show nocturne DéRIVES.

Enfin, les initiations au kayak, plongée ou démonstrations de joutes ont eu moins de succès à la Confluence avec seulement quelques centaines de jeunes avec leurs parents.

On reste donc très loin des chiffres de la Fête des Lumières, bien plus installée dans les habitudes des Lyonnais et très attractive pour les touristes (1,8 million de visiteurs en 2021, avec 180 000 personnes chaque soir place des Terreaux et 50 000 au parc de la Tête d'or ndlr).

Si Grégory Doucet ne l'annonce pas clairement dans ce communiqué de presse, il est plus que probable qu'une seconde édition d'Entre Rhône et Saône se profile pour 2023.

A noter qu'une plateforme a été activée pour permettre aux participants de donner leur avis, positif, négatif ou constructif, sur la première édition du festival.