A Lyon, le réveil de la Machecroute séduit les familles, les passants et Yann Arthus-Bertrand - PHOTOS

Sous un soleil de plomb, des milliers d'habitants ont assisté en famille au réveil de la Machecroute, ce dragon fluvial sorti des eaux à l'occasion du festival Entre Rhône et Saône qui a lieu ce week-end.

Fanfare, danseurs et conteur ont donné le rythme de la Parade aux 9 couleurs (chaque couleur représentant un arrondissement de Lyon), partie de la place des Terreaux à 15h30 pour rejoindre le pont de la Guillotière, ou dormait le monstre, à 17h30.

Si ce défilé n'a pas vraiment eu le succès escompté dans le 1er arrondissement, il a enchanté petits et grands Lyonnais présents sur les berges en fin d'après-midi. Sous les yeux du maire Grégory Doucet, lui aussi venu en famille, et de Yann Arthus-Bertrand, parrain de festival, le spectacle poétique a pu commencer.

Les pieds dans les eaux des miroirs aquatiques, le conteur a mystifié l'après-midi des jeunes gones qui, eux aussi, étaient nombreux à se rafraîchir en face du Grand Hotel-Dieu. Ce barde parlait à la Machecroute qui lui répondait en grognant.

On faisait dire à la bête géante "la fête de l'eau, ce n'est pas trop tôt" pour entamer un dialogue se voulant sensibilisateur à la cause climatique, cette même cause si chère aux dirigeants écologistes de Lyon. "L'eau de mon lit, c'est pas joli (...) il faut prendre soin de notre terre avant qu'elle ne brûle", poursuivait la Machecroute.

Un événement ludique et éducatif donc, point d'orgue de ces trois jours de fête. Première édition oblige, le tout-Lyon n'était pas forcément au courant de la tenue de ce festival qui s'achèvera ce dimanche. Ceux qui n'ont pas pu se rendre aux dizaines d'animations pourront certainement regarder les vidéos de Yann Arthus-Bertrand qui n'a pas lâché sa caméra des mains.