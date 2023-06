"Ne vous inquiétez pas, la Mâchecroute revient cette année'" : la 2e édition du festival entre Rhône et Saône se prépare à Lyon

Le festival prend de l’ampleur. Cette année, 236 porteurs de projets se sont présentés lors de l’appel d’offre de la Ville de Lyon. Ce sont 115 d’entre eux qui ont été choisis pour alimenter la programmation de cette seconde édition. Il y aura un tiers de rendez-vous sur trois jours et deux nuits, du 30 juin au 2 juillet.

Les guinguettes, anciennes fêtes populaires, vont revenir du passé pour prendre vie dans trois zones lyonnaises : l’Ile Barbe, la Darse de la Confluence et les berges du Rhône. Animations, détente au soleil, programmation musicale et restauration seront au rendez-vous.

Au programme, il y aura également des activités en lien avec la découverte de l’histoire et la préservation des fleuves. Plusieurs spectacles auront lieu dont celui de l’orchestre de l’Opéra de Lyon mêlé à de la danse hip-hop. Des activités aquatiques et sportives seront aussi prévues. "Et, rassurez-vous, la Mâchecroute revient cette année", plaisante le maire Grégory Doucet.

"Sensations, émotions et réflexions autour de nos fleuves, on retrouve tout ça dans la programmation", explique Audrey Hénocque, première adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands évènements. "Il y a des activités pour tout âge et toute condition physique", ajoute-t-elle.

La Ville de Lyon a voulu renouveler le festival suite à une bonne fréquentation l’année dernière. "10 jours avant le début de l’évènement, nous avions déjà vendu toutes les places de réservation", affirme Audrey Hénocque.

Ce festival a été créé afin de mieux "célébrer, découvrir et protéger" les deux fleuves. "Lyon ne serait pas Lyon si nous n'avions pas le Rhône et la Saône. Toute notre histoire s’est construite autour de ces deux cours d'eau", explique Grégory Doucet, maire de Lyon. "Pendant un siècle, nous leur avons tourné le dos. Ils étaient vus comme des obstacles à franchir. Il nous tenait à cœur de renouer un lien entre eux et les Lyonnais", ajoute-t-il.

Cette année, 60% des activités nécessitent une réservation. Pour cela, rendez-vous sur le site du Festival entre Rhône et Saône.

M.P.