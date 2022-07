Festival entre Rhône et Saône : une nouvelle journée remplie d’animations

Les Lyonnais pourront redécouvrir les deux bronzes "Le Rhône" et "La Saône" de Nicolas et Guillaume Coustou, qui ont quitté la place Bellecour pour rejoindre le Musée des Beaux-Arts. Rendez-vous devant la fontaine dans le jardin du musée pour une visite gratuite autour de ces deux œuvres. Après restauration elles dévoilent leur qualité et font l’objet d’une scénographie spécifique. Des présentations de 15 minutes auront lieu gratuitement à : 10h30, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h.

L'association L'eau à Lyon et la pompe de Cornouailles propose de son côté une visite historique du site de production d'eau à Saint Clair, avec sa pompe de Cornouailles (monument historique) et son magnifique bassin filtrant mis en lumière.

Le festival proposera aussi de porter les couleurs de son arrondissement et de participer à la parade aux 9 couleurs pour aller assister au réveil de la Mâchecroute. Le départ se fera sur la place des Terreaux à partir de 15h30 afin d’arriver pour 17h30 au pont de la Guillotière. Voici les couleurs de chaque arrondissement : Bleu pour le 1er arrondissement, violet pour le 2e, chocolat marron pour le 3e, blanc pour le 4e, jaune pour le 5e, rouge pour le 6e, vert pour le 7e, orange pour le 8e et rose pour le 9e.

En ce qui concerne le réveil de la Mâchecroute : c’est une étrange créature vivant sous le pont de la Guillotière. À l’image du Rhône, elle est sauvage et indomptable… Aussi appelée gardienne du Rhône, elle veille à ce que les Lyonnais et Lyonnaises respectent le fleuve. Autrefois, lorsqu’elle se mettait en colère, elle provoquait de redoutables inondations ! Pour cette édition 2022, l'artiste Jacques Rival a réalisé sa version de la Mâchecroute, que tout le monde peut retrouver sur les bords du Rhône pendant tout le festival. À la fin de la parade, le cortège et le public pourront assister au réveil de ce dragon, avec un spectacle d'une quinzaine de minutes.

Plusieurs animations sportives sont également proposées à la Darse à La Confluence : telles que des initiations au kayak, à la voile ou encore au dragon boat.

On profitera aussi de l’ambiance des guinguettes, avec des espaces de bar et de restauration et une programmation musicale festive sur l’île Barbe ou encore les berges de la Guillotière.

Et pour conclure la deuxième journée de festival, la Compagnie Ilotopie avec DéRIVES, donnera un spectacle urbain et musical en goguette au gré du courant de la Saône. À même l'eau, le petit joueur de flûte perché et ses rats malins en pétales flottants accompagnent un troupeau d'avatars dans la nuit, long poème alangui sur un fleuve apaisé. Une tribu de 150 silhouettes lumineuses franchira ponts et passerelles depuis le pont Koenig jusqu'au Pont de la Feuillée.