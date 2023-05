Emmanuel Macron à Lyon pour le 8 mai : son programme dévoilé

C’est un déplacement qui fait déjà beaucoup parler au sein de la capitale des Gaules. Emmanuel Macron se rendra ce lundi à Lyon.

Après avoir présidé à Paris la cérémonie de commémoration du 78ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, le chef de l’Etat prendra la direction du Mémorial de la prison de Montluc à Lyon où il est attendu à 14h40. Un dépôt de gerbe suivi de la Marseillaise et du Chant des partisans par le Chœur de l’armée française puis d’un salut aux porte-drapeaux, aux rescapés et aux élus présents sont au programme.

Emmanuel Macron visitera ensuite le Mémorial avec notamment une présentation de l’espace consacré aux enfants d’Izieu par des jeunes ambassadeurs de la Mémoire de la Shoah du lycée René Descartes de Saint-Genis-Laval. Le président visitera par la suite les cellules des résistants Marc Bloch et Jean Moulin.

"La prison de Montluc est emblématique par le nombre et le rayonnement des figures qui y ont été détenues : héros de la Résistance comme Jean Moulin ou Raymond Aubrac, intellectuels engagés comme March Bloch, otages et victimes innocentes du nazisme comme les enfants d’Izieu", précise l’Élysée.

Plusieurs membres du gouvernement seront présents aux côtés d’Emmanuel Macron : le Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye et la Secrétaire d’Etat chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Patricia Miralles.