Emmanuel Macron rend hommage à l’eurodéputée lyonnaise Véronique Trillet-Lenoir

Dans un communiquée de presse, l’Elysée salue "une femme de convictions, profondément dévouée aux causes qu’elle défendait, au premier rang desquelles notre sécurité et notre souveraineté sanitaire".

Doctorante en médecine, Véronique Trillet-Lenoir a exploré la pneumologie à l’hôpital Louis-Pradel à Lyon avant de prendre la direction du cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes de 2013 à 2020. C’est finalement en 2015 qu’elle s’engage en politique aux côtés de Jean-Jack Queyranne. Et Emmanuel Macron rappelle le contexte politique parfois compliqué auquel l’eurodéputée était confrontée : "Alors que le Brexit se précisait, fragilisant le monde de la recherche, menaçant l’émulation universitaire, Véronique Trillet-Lenoir ressentait l’urgence d’endiguer la tendance, avec un mot d’ordre en tête, refonder l’Europe."

Le président de la République ajoute que l’eurodéputée de 66 ans est toujours restée attachée à la capitale des Gaules : "Elle quittait presque chaque vendredi l’hémicycle pour l’hôpital, retournant à Lyon Sud pour veiller sur ses anciennes patientes en rémission." L’Elysée adresse ses condoléances aux proches de l’ancienne cancérologue : "Le président de la République et son épouse saluent ce parcours médical, politique et humain imprégné d’humanisme et de générosité."