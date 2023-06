Attaque d'Annecy : Emmanuel Macron se rend sur place

Et le Président de la République s'en saisit. Ce vendredi matin, l'Elysée a annoncé qu'Emmanuel Macron se rendrait dans la journée à Annecy, auprès des victimes de l'attaque au couteau perpétrée la veille dans une aire de jeux par un Syrien.

"À la suite de l'attaque survenue hier, le président de la République et son épouse se rendent aujourd'hui aux côtés des victimes et de leurs familles ainsi que de l'ensemble des personnes qui à Annecy ont contribué à leur apporter aide et soutien", précise ainsi l'Elysée.

Quatre enfants blessés sont toujours dans un état grave, dont deux en urgence vitale, deux adultes ont également été blessés. L'une des plus jeunes victimes a dû être transférée à l'hôpital de Genève.

Et 26 élèves du lycée Gabriel Foré à Annecy et une enseignante ont aussi été pris en charge par le Samu et les sapeurs-pompiers du Sdis après avoir assisté à la scène.

De son côté, le suspect n'a pas encore été interrogé. Il doit faire l'objet d'une expertise psychiatrique dans la matinée pour vérifier que son état est compatible avec son placement en garde à vue.

Une enquête a été ouverte pour "tentatives d'assassinats", selon la procureure de la République d'Annecy, il n'y a "aucun mobile terroriste apparent".

Un rassemblement pacifice sera organisé durant le week-end à Annecy, alors que des individus d'extrême-droite ont déjà défilé devant l'aire de jeux jeudi soir. Ils ont défilé en chantant la Marseillaise avant d'être évacués par la police.