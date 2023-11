Décès de Gérard Collomb : Emmanuel Macron rend hommage au "digne successeur d'Edouard Herriot"

Ce samedi soir, après l'annonce de la mort de Gérard Collomb, Emmanuel Macron a réagi dans un court tweet, puis dans un plus long communiqué sur le site de l'Elysée.

Le Président de la République a d'abord salué la mémoire de son ancien ministre de l'Intérieur : "Il fut le digne successeur d’Édouard Herriot. Les Lyonnais sont orphelins et je partage leur chagrin".

"Son nom restera indissociable de celui de sa ville, Lyon. Maire et élu de la capitale des Gaules, dont il portait l’accent et connaissait chaque rue, architecte et bâtisseur, Gérard Collomb en fut le visage aux yeux des Français. Figure de la vie politique et du Parti socialiste, il œuvra sa vie durant pour défendre ses idéaux de progrès et de fraternité, avec une érudition qui n’empêchait pas la franchise. Sa disparition, le 25 novembre 2023, est celle d’un enfant de la République devenu, par l’école et le travail, ministre d’Etat", poursuit Emmanuel Macron dans son communiqué.

"Le Président de la République et son épouse saluent avec chagrin la mémoire d’un ami cher, d’un Maire qui voua ses talents exceptionnels de dialogue et d’imagination pour bâtir une ville à son image, d’un homme d’Etat qui incarnait l’ascension et l’autorité républicaines. Ils adressent à son épouse, à ses enfants, sa famille, ses proches et tous ceux qui l’aimaient leurs condoléances émues", conclut-il.