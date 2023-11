Réception des maires de France à l'Elysée : 12 élus du Rhône attendus par Emmanuel Macron mercredi

Le Président de la République souhaite ainsi les remercier "pour leur engagement auprès de nos concitoyens dans un contexte singulier (émeutes de l’été, évènements climatiques, violences envers les élus)".

Au Palais de l'Elysée, le chef de l'Etat prendra la parole et entend "souligner la conscience de l’exercice d’un mandat de plus en plus difficile et les réponses que l’Etat y a apporté en termes de lutte contre les agressions, ainsi que celles destinées à améliorer les conditions de son exercice".

Pour l'occasion, plus de 160 maires de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été conviés dans l'antre du pouvoir à Paris. Mais seulement douze élus du Rhône font partie de la liste des invités, alors que notre département concentre une partie non négligeable des agressions subies ou des dégâts durant les émeutes.

On retrouvera ainsi Michèle Picard (Vénissieux), Hélène Geoffroy (Vaulx-en-Velin), Christophe Quiniou (Meyzieu), Sébastien Michel (Ecully), Xavier Odo (Grigny), Murielle Laurent (Feyzin), Serge Bérard (Brignais), Eric Bellot (Neuville-sur-Saône), Catherine Rabourdin (Lacenas) et Jean-Luc Tricot (Belmont d'Azergues). Sans oublier les conseillers Malo Tricca (Soucieu-en-Jarrest) et Isabelle Perriet-Roux (Métropole de Lyon).

Dernier point qui sera abordé ce mercredi à l'Elysée : Emmanuel Macron dévoilera ce qu'il attend de la mission confiée à Eric Woerth sur la décentralisation et la déconcentration, afin de "rendre plus simple, plus lisible et plus efficace l’action publique locale et à renforcer le lien entre les citoyens et leurs élus".