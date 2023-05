Emmanuel Macron à Lyon : "J’aurais aimé que les Lyonnais puissent assister à cet hommage", taquine le sénateur Thomas Dossus

La plupart des parlementaires du Rhône, à l’exception notable des deux députés LFI, étaient présents, ainsi que Grégory Doucet. Si Marie-Charlotte Garin a eu un échange très froid avec le chef de l'Etat, il y en a un qui a fait sourire le Président de la République et ses camarades sénateurs : c’est Thomas Dossus.

Le sénateur EELV du Rhône a expliqué ensuite à la presse ce qu’il avait dit à Emmanuel Macron : "Jean Moulin est un personnage très important pour la mémoire de Lyon. J’aurais aimé que les Lyonnais puissent assister à cet hommage. Malheureusement, vu la crise dans laquelle nous sommes aujourd’hui, ça n’a pas pu être ouvert au public. C’est ça que j’ai voulu dire au Président".

Thomas Dossus a regretté qu’un important périmètre de sécurité soit établi autour de Montluc : "On a la moitié de la ville sous cloche, les habitants ne peuvent pas approcher. On a vécu un hommage dans une bulle. Comme ce matin où on a vu le Président défiler sur des Champs Elysées complètement déserts. (…) Même un hommage aussi solennel n’a pas pu être consensuel. C’est dramatique pour la mémoire. (…) L’origine de cette tension, c’est le déni présidentiel. On nous avait promis de l’apaisement il y a 20 jours lors de l’allocution présidentielle. Mais l’apaisement ne se décrète pas, ça se construit. On a un Président qui est dans sa bulle, je me demande comment on va faire encore quatre ans avec un Président éloigné de son peuple".