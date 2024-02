Fin du "steak" végétal : "On nous prend pour des nuggets" se désole la députée Marie-Charlotte Garin

Ce mardi, un décret interdisant les dénominations steak, escalope ou jambon pour les produits végétaux a été publié. Le Premier ministre Gabriel Attal s'est félicité d'une mesure réclamée par les agriculteurs.

Mais pour les Verts, c'est l'enfer. "Ce qui me fume absolument avec ce décret, c’est qu’on nous prend pour des nuggets en imaginant un seul instant qu’un jour quelqu’un achète un steak végétal et se dise 'oh, je suis déçu, je croyais qu’il y avait un animal mort là-dedans'?", se désole la députée lyonnaise Marie-Charlotte Garin.

La parlementaire écologiste avait également répondu à Gabriel Attal sur Twitter au sujet des agriculteurs : "Ils demandent surtout de pouvoir vivre dignement de leur travail, pour ça aussi vous avez un décret ?"

Même son de cloche chez le sénateur du Rhône Thomas Dossus : "Au moment où on dénonce des normes absurdes, voilà un décret complètement débile de terminologie qui prend le consommateur pour un idiot incapable de comprendre ce qu'est un "steak végétal"".