Ces élus lyonnais qui, comme Médine, interviendront aux Journées d'été d'EELV

Au Havre, de nombreux élus viendront échanger et débattre. Si les maires de Bordeaux et Strasbourg ont décidé de boycotter l'évènement à cause de la venue du rappeur Médine, les Lyonnais seront globalement présents et ravis de l'être.

Fabienne Grébert, co-présidente du groupe écologiste de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, animera un atelier ce jeudi après-midi sur les perfluorés (PFAS).

Dans le même temps, la députée lyonnaise Marie-Charlotte Garin évoquera le sujet du droit aux vacances pour tous.

Raymonde Poncet, sénatrice du Rhône, tiendra un canapé sur les retraites jeudi à 16h45 avec Olivier Guivarch, secrétaire national de la CFDT.

Au stand de la fève de 14h à 15h30, les militants pourront rencontrer Emeline Baume, 1ère vice-présidente de la Métropole de Lyon. Le lendemain soir, elle interviendra sur le sujet de la réindustrialisation "vraiment verte, décentralisée et coopérative".

Vendredi matin, Lucie Vacher, la vice-présidente de la Métropole chargée de l'Enfance, animera l'atelier "La grande précarité des jeunes majeurs sortis de la protection de l'enfance, quelles solutions politiques ?".

Grégory Doucet lui a été choisi pour parler de la marche pour l'égalité, plus connue sous le nom de marche des beurs, et des principes républicains. Selon nos informations, le maire de Lyon doit aussi s'entretenir avec son homologue du Havre et ancien Premier ministre Edouard Philippe, même si ce dernier a annulé sa présence aux JDE compte-tenu de celle de Médine.

Dans l'après-midi, le sénateur rhodanien Thomas Dossus interviendra sur le sujet "Défendre les libertés publiques et associatives".

Bruno Bernard n'est pas en reste. Il interviendra lors de la plénière de vendredi soir sur le thème "Préparer 2027 : élargir les combats, multiplier les victoires". Le président de la Métropole de Lyon, longtemps en charge des négociations avec les autres partis pour le compte d'EELV, sera alors aux côtés des alliés de la NUPES.

Enfin samedi matin, un zoom sera fait sur le RSA solidaire de la Métropole, et c'est le co-président du groupe EELV Benjamin Badouard qui sera chargé de le présenter, avec Raymonde Poncet.

Un programme assez pauvre en Lyonnais et en , comme l'an dernier. A moins qu'ils ne se rattrapent lors du karaoké de samedi soir...

A noter aussi les présences annoncées d'autres Lyonnais comme le streamer Usul et le leader de la Jeune Garde Raphaël Arnault.