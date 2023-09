Marie-Charlotte Garin : "Derrière le vernis médiatique du RN, on découvre une incompétence profonde"

Emmanuel Macron a choisi Hugo Décrypte pour son interview de rentrée. Pour Marie-Charlotte Garin, qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, c'est "toujours un bon choix d'aller parler aux jeunes. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas à la hauteur. Ce n'est pas parce qu'on parle à la jeunesse qu'il ne faut pas prendre les sujets au sérieux".

Cet été, la députée lyonnaise a fait du droit aux vacances pour tous son cheval de bataille, puisque 40% des Français ne sont pas partis. Avec d'autres parlementaires, elle a ainsi proposé un pass TER illimité à 29 euros tout l'été. Sans toutefois oublier ceux qui ne peuvent pas faire autrement qu'en voiture : "Le contexte est trop dur pour les Français pour leur dire que parce qu'on est écolo, on ne les autorise pas à faire un aller-retour en péage pendant l'été".

Un récent sondage de Libération montre que les Français craignent davantage la NUPES que le RN. Incompréhensible pour Marie-Charlotte Garin, car "les 89 députés RN n'ont pas été à la hauteur. Ils n'ont pas su être la chambre d'écho de la colère des Français. On voudrait les voir au pouvoir demain ? Ils n'ont aucune crédibilité sur les grands enjeux de notre temps. Il suffit de gratter le vernis médiatique pour voir qu'il y a une incompétence profonde".

Députée de la 3e circonscription du Rhône, l'écologiste s'intéresse évidemment au cas de la Guillotière et de Mazagran : "Le dialogue est bon avec la préfecture. Sur Mazagran, on a des riverains en souffrance, un public qui occupe cette place qui est dans une misère sociale. Il n'y a pas de baguette magique, il faut un travail de fond et concerté, loin des querelles médiatiques. Notre priorité, c'est le bien-être des gens au quotidien".

